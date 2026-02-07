自動車大手が相次いで決算を発表しました。【映像】最終利益の見通しを上方修正したトヨタ自動車2025年度の最終利益の見通しについてトヨタ自動車が6400億円上方修正した一方、スバルは350億円下方修正しました。トヨタは去年4月から12月の決算で、本業のもうけを示す営業利益が前の年より13.1％少ない3兆1967億円だったと発表しました。最終的な利益は26.1％少ない3兆308億円となりいずれも減益となりました。一方で1年間