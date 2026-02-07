ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。驚くほど、しっとりで超濃厚！しかも材料は3つだけ！レンジで作れるのに、まるで生チョコみたいな口どけのブラウニー。後入れの刻みチョコが、パキパキの食感で良い仕事をしてくれます。「こんなに簡単で良いの？」と思わず声が出る手軽さなのに、味はまさにお店レベル！お菓子作り初心者や忙しい日のスイーツにもぴったりのレシピです。【詳細】他の記事はこちらしっとり濃