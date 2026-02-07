以前SNSで鬼バズりした、手持ちのコスメで試供品のような小分けパウチが簡単に作れる神グッズ。そんなセリアの画期的なアイテムに、しれっと新作が出ていたので早速購入してきました。詰め替えるのに抵抗感があった日焼け止めやUVカット系下地。そんなアイテムにも使いやすいアルミ製のパウチが￥110（税込）で手に入りますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トラベル用パウチ容器 5ml 15P 熱圧着 アルミ価格：￥110（