100円玉を1枚ずつ取り出せる、今大人気のキーホルダー型のコインホルダー。なんとダイソーにクリア素材のタイプが登場していました！中身が見やすく残量を確認できるので、補充タイミングを逃さないのがうれしいポイント。常に100円玉をストックしておけて便利ですよ。見た目もおしゃれでおすすめです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コイン収納キーホルダー（バネ式）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJ