ダイソーで気になるおもちゃを発見。1,000円という価格に最初はちょっと悩んだのですが、いざ買ってみるとかなりクオリティが高くて驚きました！かなり細かい部分までこだわった作りで、おもちゃ屋さんに並んでいてもおかしくないレベル。ギミックも豊富で、大人もつい夢中になる楽しさを味わえますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ラジオコントロール働く車（3）価格：￥1,100（税込）使用電池：【本体】単三形乾電