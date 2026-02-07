チェルシーはカラバオカップ準決勝でアーセナルに合計スコア2-4と敗れ、大会から姿を消した。1月に就任したリアム・ロシニアー監督にとって、初タイトルを逃す結果となった。リーグ戦では調子を上げているチェルシーだが、勢いのあるアーセナルを止めるには至らなかった。元チェルシーDFウィリアム・ギャラス氏は新監督に対して、忍耐強く接するべきだと語った。英『Mirror』が伝えている。「サッカーにおいて今でも非常に重要なの