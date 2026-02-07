ロックバンド アンと私が、ビクターエンタテインメントから今秋メジャーデビューする。 （関連：三四少女、万感の想いでやり切った初ツアー東京公演Haze、アンと私と共に繰り広げた熱狂のステージ） 本情報は、ボーカルギターの二口（フタグチ）、別名“にろ”の日として、2月6日に東京 キネマ倶楽部にて開催された全国ツアーのファイナル公演にて発表されたもの。本公演