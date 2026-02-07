こんにちは！美眉のプロSAORIです。眉は顔の印象を8割決める、と言われるほど重要なパーツ。でも実は「描き足す前にやめるべきこと」があるのをご存じですか？今回は大人世代が無意識にやってしまいがちな、老け見え・垢抜けない原因になるNG眉メイクを、プロ目線で3つに絞って解説します。【詳細】他の記事はこちらPOINT?眉頭を描きすぎている大人眉で1番多いNGが、眉頭の描きすぎです。眉頭が濃いと、顔が重く見えたり表情が強く