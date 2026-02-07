「赤い1000形」を運転可能小田急電鉄は、2026年3月28日（土）と29日（日）に「特別乗務員養成プログラム」を開催します。このイベントは、小田急線の海老名車両基地で、本物の通勤電車（1000形）を運転できる企画。今回は、昨年に箱根登山線の小田原〜箱根湯本間でデビューした「赤い1000形車両」を運転可能としています。【画像】ココ入れます！1000形電車の運転台特別乗務員養成プログラムは、「必須コース」「特別運転免許