東大阪市で７０歳の男が運転する車が暴走し、男子中学生が死亡した事故で、亡くなった中学生の父親が今の思いを語りました。１月６日、東大阪市のコンビニエンスストアで車が急発進し、中学３年の小川総司さん（１５）がはねられ死亡しました。運転していたのは７０歳の男で「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」と話していたということです。事故から１か月。警察が開催した運転免許証の自主返納について考えるイベントに