尼崎総合医療センターは、赤ちゃんの胃に穴が開くなどの医療事故があったと発表しました。兵庫県の尼崎総合医療センターによりますと、去年１０月、呼吸障害のあった生後間もない赤ちゃんの気管に取り付けていたチューブが食道にずれていたことに医師が気づかず、そのまま空気を送り続けた結果、胃に約４ｃｍの穴があいたということですまた、去年１０月、１０代の男性の投薬中、看護師が作業を誤ったため、点滴の針が外れて