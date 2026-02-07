ＳＮＳの広告で高額を稼げるなどと嘘をつき、約９０万円をだまし取った疑いで、実行役の男らが逮捕されました。住所不定・アルバイトの稲垣卓斗容疑者（２４）ら３人は、３年前、京都府内の大学に通っていた男性（２０代）に「インスタグラムの広告収入で１日５万円を稼げる」などと嘘をつき、紹介料として約９０万円をだまし取った疑いがもたれています警察によりますと、稲垣容疑者が実行役として被害者に直接会い、紹介料