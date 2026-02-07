坂本花織の圧巻の演技に海外ファンも魅了された(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月6日、フィギュアスケート団体戦予選が行われ、日本チームは23点で暫定2位につけた。1位は米国（25点）、3位は開催国のイタリア（22点）となっている。【写真】圧巻の演技を披露した坂本花織ISUが投稿した姿をチェックこれを受け、ISU（国際スケート連盟）のインスタグラムが「女子SPより 全員が笑顔」と綴り、女子ショート