２月８日に投開票が行われる衆議院議員総選挙について、「雪」への懸念から、兵庫県豊岡市など５つの市と町は、投票時間を短縮する方針です。豊岡市選挙管理委員会によりますと、市内にある全６３か所の投票所のうち６０か所で、閉鎖時刻を当初から２時間繰り上げ午後６時とするということです。また県選管によりますと、以下の４つの市と町でも開始時刻を遅らせたり、終了時刻を早めたりする措置を取るということです。▼