◆米男子プロゴルフツアーフェニックス・オープン第２日（６日、米アリゾナ州・ＴＰＣスコッツデール＝７２６１ヤード、パー７１）第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒラウンドが行われ、日没のため３人がプレーを終えられなかった。順位は暫定。１４位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は１イーグル、６バーディーで米ツアー自己ベストの６３をマークし、通算１１アンダーで単独首位に浮上した。前半は３番パー５