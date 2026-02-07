【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は６日、開幕した。イタリアでの冬季五輪は１９５６年コルティナダンペッツォ、２００６年トリノに続いて３度目で、欧州での開催は１４年ソチ大会（ロシア）以来となる。イタリア北部での広域開催で、９２か国・地域から選手約２９００人が参加し、２２日までの１７日間で８競技１１６種目が行われる。日本選手団は総勢２８３人で、選手は１２１人。スピードスケ