広島の栗林良吏投手（29）が7日、キャッチボールを再開した。春季キャンプ第2クール3日目、ウォーミングアップを終えると中崎とともにキャッチボールを行った。前日は腰の張りを訴えてキャッチボールを回避。室内で個別調整し、午前中で球場を離れていた。 新井監督は「（トレーナーから）“張りなので大したことはない”と報告が来ている」と説明していた。先発に挑戦する今春は3日に110球を投げ込んでいた中、アクシデ