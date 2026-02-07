昨年のダービー馬、クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）への出走を目指すことになった。馬主のサンデーサラブレッドクラブが２月７日、発表した。同馬は昨年のジャパンＣで４着に敗れた後、現在は滋賀・ノーザンファームしがらきへ放牧中。ドバイ・シーマクラシックの招待を受けたが、辞退したことも伝えている。