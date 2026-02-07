1月下旬から大雨が断続的に続くスペインとポルトガルで、冬の嵐「レオナルド」による被害が拡大しています。ロイター通信によりますと、スペイン南部アンダルシア州では、豪雨が続き、6日までに1万1000人以上が避難を余儀なくされています。マラガ県では、飼い犬を助けようとして川に流された女性の近くで遺体が発見され、当局が身元確認を進めています。スペインの気象当局は7日に新たな嵐「マルタ」が到来し、さらに雨が強まる見