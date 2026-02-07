●主演現場で雰囲気作りを大切に「笑い合える現場の方が前を向ける」 昨年放送された大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で花魁・五代目瀬川役を好演するなど、数々のドラマや映画で存在感を放っている小芝風花。3月9日〜12日(各日22:45〜23:00 ※全4話)には主演を務める夜ドラ『事件は、その周りで起きている』のシリーズ3がNHK総合で放送される。小芝にインタビューし、本作での役作りや主演として心がけていること、さら