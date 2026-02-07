7日午前6時20分ごろ、福岡県八女市馬場の一般道で、直進していた自転車に後ろから来た車が追突する事故がありました。自転車に乗っていた女性は高齢とみられ、八女市内の病院に搬送されましたが、約2時間後に死亡が確認されました。車は現場から一時離れていましたが、通報から約45分後、左前方部分が損傷した車が現場に戻ってきたため、警察が運転していた男性に当時の状況を聞いたところ「何かに当たった気はする」と話したとい