◇米男子ゴルフツアーフェニックス・オープン第2日（2026年2月6日アリゾナ州TPCスコッツデール・スタジアムC＝7261ヤード、パー71）第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、日没サスペンデッドとなった。順位は全て暫定。14位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）が1イーグル、6バーディー、ボギーなしの米ツアー自己最少スコア63をマークし、通算11アンダーで単独首位に立った。16年、17年大会覇者の松山英