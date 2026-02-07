韓国パーソナルケア専門ブランドLADORから、新作ヘアオイル「エンジェルミュゲ」が日本公式ECで発売スタート。感覚的に楽しめる香りと、髪の美しさを引き出す処方が支持されてきたパフュームヘアオイルシリーズに、新たな魅力が加わりました。軽やかな使い心地と上品な香りで、毎日のヘアケア時間が少し特別なひとときに変わります♪ 冬の髪悩みに寄り添う新処方 「エンジェルミュゲ」は、乾燥しやす