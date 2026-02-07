現代では、高齢の親が地方で暮らし、子どもは遠方で生活している家庭も珍しくありません。子どもとしては、「なにかあってもすぐに気づけないのでは」と不安を抱くもの。こうしたなか、見守りカメラや防犯機能付き電話などを活用して心配を軽減する手段が増えてきました。しかし実際には、親の抵抗感など、想像以上に高いハードルが立ちはだかるケースも……。本稿では、84歳の母と娘の事例とともに、親子双方が老後の安心を守るた