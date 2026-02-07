言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日常的なやりとりから社会的なルール、そして少し懐かしい響きのある言葉などを集めました。空欄の前後をよく見て、リズムよく2文字を当てはめてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□わけて□□ん□□なずけもの□□ヒント：乗り物などに乗れる人数の上限を何と呼ぶ？答えを見る↓↓↓↓