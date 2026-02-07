山田亮一率いるアフターソウルが、1stアルバム『軽音楽』を3月11日にリリースする。 （関連：忘れらんねえよ「アイラブ言う」が呼ぶ共感『ふつうの軽音部』きっかけにバイラルチャートイン） ハヌマーン、バズマザーズとキャリアを築いてきた山田亮一が、2024年新たに結成したアフターソウル。結成当初からはリズム隊が入れ替わり、現在は山田亮一（Gt/Vo）、田中耕平（Gt）、shimizu