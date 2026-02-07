福岡管区気象台は7日、上空に強い寒気が流れ込む影響で、8日明け方から夕方にかけて福岡県で山地・平地ともに大雪となる恐れがあると発表した。路面凍結や交通の乱れに注意を呼びかけている。気象台によると、7日午前6時から24時間で予想される降雪量は、多いところで山地で5センチ、平地で2センチの見込み。その後の8日午前6時からの24時間では、山地で7センチ、平地で3センチが予想される。