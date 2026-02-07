結成26周年を迎えたロックデュオ「Do As Infinity」が4月25日午後6時から、福岡市中央区舞鶴の「DRUM Be−1」でライブを開く。6年ぶりのニューアルバム「Reborn」のツアー。ボーカル伴都美子、ギター大渡亮の2人組。1999年にデビューし、「深い森」（アニメ「犬夜叉」エンディングテーマ）などヒットを連発した。2005年に解散し、08年に再結成。伴は「ソロになって、DoAsのすごさを再認識し、なくしちゃいけないと覚悟を決め