日本付近は、8日は冬型の気圧配置が強まり、北陸地方の上空約5000メートルにはマイナス39℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、新潟県では、8日は山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所がある予想です。予想よりも寒気が強まった場合や、雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。 ■雪の予想 【24時間予想最大降雪量(～8日午後6時)】下越平地30センチ