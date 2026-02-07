【ニューヨーク＝木瀬武】６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）は初めて５万ドルを突破した。終値は前日比１２０６・９５ドル高の５万１１５・６７ドルだった。前日までハイテク株が相場の重しになってきたが、買い戻しの動きが出た。２０２４年５月に４万ドル台をつけてから１年９か月で１万ドル上昇した。米ＩＴ大手が人工知能（ＡＩ）関連投資の拡充を相次いで表明したのを受け、受注増につながるとの見方