【指の動き】体でつくった力をヘッドに伝える 【部位】左小指側3本 【機能】クラブを固定する 力を入れても問題が出ない握り方を探す クラブの動きがわかったところで、それをどうつくっていくのか。ここからは、クラブに近い部分から関節ごとに、動き方や動く部分についてＰＧＡツアープロの平均データを参考にしながら説明していきます。クラブと体の接点となっているのが、手です。接点という意味で、手の役割