NHKで放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）が、第51回衆院選の開票速報に伴い、8日の放送を休止する。予定されていた第6話「兄弟の絆」は1週延期となり、15日にオンエアされる。【写真】追加キャストも豪華！ 新たな相関図を公開今回の休止は、同日に放送される『衆院選開票速報2026』への編成対応によるもの。国政選挙の開票日は速報性と解説が重視されるため、NHKを含む各局が特別番組体制を敷くのが通例