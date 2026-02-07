2月6日、ブレックスアリーナ宇都宮で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦」の第22節が開催された。東地区で首位を快走する宇都宮ブレックスが、西地区で首位に立つ長崎ヴェルカをホームに迎えた注目の東西首位対決は、激しい攻防の末に宇都宮が89－74で勝利を収めた。 試合開始直後、アイザック・フォトゥのインサイド攻撃やD.J.ニュービルの3ポイントシュートで序盤