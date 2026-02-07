[2.6 ベルギー・リーグ第24節 ウェステルロー 0-4 シントトロイデン]ベルギー・リーグ第24節が6日に開催され、2位シントトロイデンはアウェーで11位ウェステルローを4-0で撃破した。先制したのは前半10分。左CKからキッカーのMF伊藤涼太郎がクロスを入れると、ニアのDF谷口彰悟が触ってファーに流れ、MF山本理仁が左足で押し込んだ。山本は13試合ぶりのゴールを記録。さらに前半31分、再び伊藤の左CKを谷口がそらす形から、M