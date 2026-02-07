この記事をまとめると ■トヨタが苗場スキー場にて「SNOW DRIVE 2026 IN NAEBA」を開催 ■申し込みをすることでGRヤリスやGRカローラを雪上で運転できる ■過去の名車や松任谷由実とコラボした車両を展示する予定だ 苗場でWRCの息吹を感じろ！ 先日、スバルの4WD技術を思う存分体感できる、スキー場をステージに行われるゲレンデタクシーを紹介した。基本的にリフトに乗って、上からスキーやスノーボードで降りてきて楽しむゲレ