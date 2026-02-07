女優の浜辺美波が６日放送のＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。変装せずに買い物に行ったところ、そのビルの全スタッフが殺到する騒動となったことが明かされた。ＭＣのＫｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２・藤ケ谷太輔は事前に浜辺と仲のいいスタッフを取材。４年ほど運転手を務めているドライバーとは車内でしょっちゅう会話しているといい「めちゃくちゃ面白い」と浜辺。浜辺が提案して、ドライバーの服を買いに行こうとみんなで買い