4日（水）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のリガーレ仙台は、鈴木玲香（22）が新たにチームに加入することをクラブ公式サイトで発表した。 鈴木はアウトサイドヒッターで、古川学園高校出身。在学中には全日本バレーボール高等学校選手権大会（春の高校バレー）への出場経験を持つ。高校卒業後は東北福祉大学へと進学しており、現在大学4年生だ。 鈴木はクラブを通じて以下の