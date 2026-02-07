大相撲で歴代最多４５度の優勝を誇る白鵬翔さん（４０）が７日、第１６回目となる国際相撲大会「白鵬杯」の開幕宣言を会場のトヨタアリーナ東京で行った。白鵬さんは「相撲をやる子は未来の宝だと思っています。君たちが今日の主役です」と挨拶。会場が両国国技館から移転したことを「お兄ちゃんだったり、弟についてきた女の子たちが、私も相撲を取りたい、体験したい、とたくさんの言葉があったわけです。だから明日は女子と