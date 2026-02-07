アメリカのトランプ大統領は、インドからの輸入品に課している25％の追加関税を撤廃する文書に署名しました。アメリカのホワイトハウスは6日、トランプ大統領がインドからの輸入品に対する25％の追加関税を撤廃する文書に署名したと発表しました。インドがウクライナへの侵攻を続けるロシアからの原油の輸入停止や、アメリカからのエネルギー購入を表明したためだとしていて、現地時間の7日から追加関税を撤廃するとしています。ト