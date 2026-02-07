ニューヨーク株式市場のダウ平均が初めて5万ドル大台を突破して取引を終えました。6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種類平均は大幅に反発し、一時、前日の終わり値に比べて1200ドル以上あげ、取引時間中として初めて5万ドルを超えました。今週続落していたアメリカの半導体大手「エヌビディア」などのハイテク株に買いが入り、株価を押し上げました。結局、ダウ平均は前日に比べて1206ドル95セント高い、5万0115ドル67セン