お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤が７日まで配信されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「夜な夜な生配信！ひろゆき×有名人に質問ゼメナール」に出演した。名倉は２００５年にタレントの渡辺満里奈と結婚し２児をもうけた。夫婦円満の秘訣を問われた名倉は「人から言われるものであって、秘訣はないです」とした上で「感謝しかないかな、奥さんと子供に。『ありがとう』とか『愛している』はちゃんと言うようにしている」と感謝