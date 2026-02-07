◆米男子プロゴルフツアーフェニックス・オープン第２日（６日、米アリゾナ州・ＴＰＣスコッツデール＝７２６１ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、日没のため３人がプレーを終えられなかった。順位は暫定。１４位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は１イーグル、６バーディーで６３をマークし、通算１１アンダーで単独首位に浮上した。２０１６、１７年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１４位で出て８