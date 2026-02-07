LM.Cが2026年春、台湾公演を含む全12公演の全国ツアーを開催する。同ツアーのタイトルおよび最新アーティスト写真が公開となった。ツアータイトルは＜LM.C Club Circuit ’26 -ZEN-＞だ。“ZEN”とは坐禅を想起させる“禅”の精神性だけを指すものではなく、善(Good) / 全(All) / 然(Natural) / 漸(Gradual)といったそれぞれの意味を内包するもの。これまでの軌跡と、これからの進化を集約するキーワードとなる。同時に公開された