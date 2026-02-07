旗手怜央サイドがパルメイラスへ売り込みかスコットランド1部セルティックに所属するMF旗手怜央に対し、ブラジル1部の強豪パルメイラスへ移籍する可能性が浮上した。今シーズンの補強動向に注目が集まるなか、ブラジルメディア「Nosso Palestra」が「スコットランドのセルティックでプレーする日本人MFがパルメイラスに提供された」と報じている。現在28歳の旗手は、2022年からスコットランドで活躍を続けている。今シーズンは