イオンレイクタウンmoriで、タレント・モデルのユージをゲストに迎えたトークセッション「Smile&Safety！ユージと語る交通安全対策」が、2026年2月8日(日)に開催されます。生活道路における交通安全対策「ゾーン30プラス」をテーマに、埼玉大学准教授の小嶋文氏とユージ氏が登壇します。 イオンレイクタウンmori「Smile&Safety！ユージと語る交通安全対策」  開催日時: 2026年2月8日(日) 13:30〜14:00（予