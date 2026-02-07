UHA味覚糖が手掛けるショコラトリー「キャギ ド レーブ」は、あじかんが開発した焙煎ごぼうのチョコレート風菓子「GOVOCE（ゴボーチェ）」を使用した新商品「おさつロシェ ゴボーチェ」を、2026年2月2日より本店にて数量限定で発売します。人気商品「おさつどきっ」の製造工程で生まれた割れ欠け部分を活用し、ヴァローナ社の高品質ミルクチョコレートと焙煎ごぼうの「GOVOCE」を組み合わせた、ザクザク食感の新感覚スイーツです。