全国センキョ割学生実施委員会・選挙割協会は、2026年2月8日投票日の衆議院議員選挙において、投票した方に特典を提供するイベント「センキョ割＠衆院選2026」を開催します。投票済証明書を提示すると全国3,000店舗以上で割引サービスが受けられる、選挙の社会参加意識向上を目的としたイベントです。 全国センキョ割学生実施委員会・選挙割協会「センキョ割＠衆院選2026」  開催期間：2026年2月8日（日）〜2月22日