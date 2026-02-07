ロシアの首都モスクワで軍情報機関の幹部ウラジミール・アレクセイエフ中将を狙った銃撃暗殺未遂事件が発生した。6日（現地時間）のロシア連邦捜査委員会と現地メディアによると、モスクワ北西部のアパート付近で身元不明の人物がアレクセイエフ中将に向けて銃撃を数回加えて逃走した。ロシア連邦軍参謀本部情報総局（GRU）第1副局長であり総参謀部副局長を務めるアレクセイエフ中将は事件の直後、病院に搬送されて治療を受けてい