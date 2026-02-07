米国のトランプ政権がイランと核交渉を再開した6日（現地時間）、トランプ大統領は複数の制裁措置を出しながらイランに経済的な圧力を加えた。トランプ大統領はこの日、イランと貿易をする国の対米輸出品に関税を追加で課す内容の行政命令に署名した。イランの経済に打撃を与えるためにイランと取引する国に事実上「2次制裁」を加えるということだ。関税はイランから「商品やサービスを直接・間接的に購買、輸入、その他の方法で確