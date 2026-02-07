京都でフレンドリーラグジュアリーな町家旅館を展開するNazunaが、2026年2月9日〜15日の期間限定でバレンタイン特別企画『花のバレンタイン体験』を実施します。一方的に贈るのではなく、花を選び合い、リボンで結び、想いを交換する新しいバレンタインの過ごし方を提案する体験型企画です。 Nazuna『想いを選び、結び、交換する。花のバレンタイン体験』  開催期間：2026年2月9日〜2月15日対象施設：Nazuna 京都